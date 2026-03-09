Paella o ossobuco alla milanese? Allegri scherza: "Direi una bella triglia alla livornese"

Il mercato non riguarda solamente i calciatori, ma anche gli allenatori e Massimiliano Allegri è l'osservato speciale in casa Real Madrid. Scherzando ieri sera a La Domenica Sportiva gli hanno chiesto se preferisse la paella o l'ossobuco milanese, provando a strappare una frase sul futuro al tecnico del Milan, che però ha risposto in modo ironico: "Dovrei dire il cacciucco, ma non l'ho mai mangiato... Una bella triglia alla livornese".

La verità comunque è che il Milan ha dimostrato ancora una volta di saper affrontare le big della Serie A senza tremare. La vittoria del Diavolo era probabilmente l'unico modo per riaprire il campionato e Allegri è riuscito a centrarla giocando una partita alla sua maniera. Chivu è inesperto, non ha ancora l'esperienza del collega, ma ha anche tante attenuanti.

In un colpo solo al rumeno mancavano Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries, entrato solo a gara in corso. Chiunque probabilmente andrebbe in difficoltà se privato dei suoi 4 migliori giocatori. È bene precisare che restano 7 i punti di vantaggio e, qualora il ruolino di marcia dell'Inter dovesse restare questo, non avrebbe difficoltà a vincere il campionato. Da capire però se il ko inciderà sulla mente dei nerazzurri.