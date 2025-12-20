L'aquila torna a volare sull'Olimpico: prima di Lazio-Cremonese il debutto di Flaminia

Gradito ritorno in casa Lazio: prima della sfida tra i biancocelesti e la Cremonese di Davide Nicola, infatti, ha fatto il suo debutto Flaminia, la nuova aquila biancoceleste, che ha effettuato il suo primo volo sopra lo stadio Olimpico, guidata dal falconiere Giacomo Garruto. A quasi un anno dall'ultima apparizione di Olimpia, era il 10 gennaio 2025, giorno di Lazio-Como finita 1-1, il simbolo biancoceleste è tornato all'Olimpico. I guai dell'allora falconiere Bernabè hanno costretto la società di Claudio Lotito a cambiare animale.

