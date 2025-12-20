Massara: "Impossibile dire se sarà l'ultimo anno di Dybala in Italia. Mercato? Priorità attaccante"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, prima della partita contro la Juventus è intervenuto al microfono di Dazn: "Noi dobbiamo concentrarci sul lavoro, siamo felici dell'inizio di stagione. Sapevamo che questo percorso avesse bisogno di tempo, non immaginavamo un impatto così immediato di Gasperini. La squadra ha assorbito subito i suoi concetti, abbiamo fatto risultati importanti e speriamo di proseguire così".

Dove faresti un colpo di mercato in questa Roma?

"Il mercato di gennaio non è facile e questo è risaputo. Ma non vogliamo farne un alibi. Noi vogliamo cercare di rinforzarci e faremo il possibile per trovare soluzioni che ci migliorino. Se si facesse poi un sondaggio tra tutti, sicuramente il reparto offensivo sarebbe il più gettonato. Se dovessero esserci opportunità in quella zona di campo, il primo o l'unico tassello sarebbe quello lì".

Su Ferguson.

"Sta crescendo. E' arrivato in Italia quattro mesi fa, è n 2004, ha bisogno di adattarsi come tutti in un campionato difficile come quello italiano. Sta dando segnali molto importanti, abbiamo fiducia in lui e siamo convinti che possa crescere ancora".

Per Dybala sarà davvero l'ultimo Juventus-Roma? L'ultimo anno in Italia

"Impossibile dirlo in questo momento. Questa serata sicuramente è speciale per lui, in uno stadio in cui ha fatto grandi cose, e con una maglia, la nostra, con cui fa sognare e continuerà a farlo. Ci aspettiamo grandi cose da lui".