Cremonese, Nicola: "Johnsen può fare qualsiasi ruolo sulla sinistra. La qualità in avanti arriverà"

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, è intervenuto a margine della gara con la Lazio ai microfoni di Dazn: "Venire qui a fare questa partita non era facile. Interpretazione coraggiosa e rispettosa nei confronti dell'avversario. Mi è piaciuta la costruzione in superiorità numerica, in fase di non possesso precisi, la qualità la metteremo. Peccato per l'espulsione di Ceccherini nel finale".

Cosa ti ha spinto a questo centrocampo?

"Johnsen può interpretare qualsiasi ruolo sulla sinistra. Da mezz'ala deve avere le letture tattiche e l'interpretazione dello spazio, non avendo Payero era la sua partita. Secondo me ha fatto un'ottima partita, sempre diversa, per cui deve continuare così".

E' cambiato lo status di Nicola con questa Cremonese?

"Vale per ogni allenatore in ogni anno in cui sperimenti e si tendi al miglioramento. Ho trovato ambiente e giocatori che mi permettono di fare, ragazzi che si dedicano al lavoro. A me interessa arrivare alla fine con loro con un identità chiara".