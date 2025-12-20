Palermo, Inzaghi: "Potevamo fare qualcosa in più, ma il risultato è giusto"

L’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto al Partenio-Lombardi contro l’Avellino, esprimendo rammarico per una vittoria sfumata nei minuti finali. La squadra rosanero, passata in vantaggio nella ripresa, è stata raggiunta negli ultimi minuti da una rete avversaria che ha fissato il punteggio definitivo. Secondo il tecnico, l’andamento del match avrebbe potuto portare a un epilogo diverso. Inzaghi ha dichiarato in mixed zone: "Penso che potevamo fare qualcosa in più, però per come si era messa la gara dovevamo portarla a casa. Anche perché, se non fossero rimasti in dieci, probabilmente l’avremmo vinta".

Nel commentare l’andamento complessivo della partita, l’allenatore ha riconosciuto l’equilibrio tra le due squadre e la complessità del confronto. «Visti anche i tiri in porta, credo che il pareggio sia giusto. Per quello che si è visto potevamo fare qualcosa in più, ma giocare qua è difficile per tutti», ha affermato. Inzaghi ha poi evidenziato la difficoltà di affrontare gare al Partenio-Lombardi, richiamando alcuni risultati di rilievo: "Qui ha perso il Monza, qui ha pareggiato il Venezia. Sarà difficile per tutti". Alle parole sul valore del campo si sono aggiunti i complimenti all’avversario, riconoscendo che "l’Avellino ha fatto un’ottima partita".

Dopo tre vittorie consecutive, il punto ottenuto ad Avellino viene considerato «importante» in vista della prossima sfida contro il Padova, ultima gara dell’anno per il Palermo.