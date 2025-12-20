Lazio, Guendouzi: "Non mi interessa un cazzo di questo trofeo, mi interessava vincere"
Il centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la gara: "Non me ne frega un cazzo di essere il migliore in campo, mi interessava solo vincere la partita. Difficile giocare contro il 3-5-2 della Cremonese, ma dovevamo fare di più".
Tifosi comunque sempre al vostro fianco?
"Abbiamo tifosi molto speciali, anche in momenti più difficili come oggi. Vogliamo sempre vincere anche per loro"
Hai obiettivi nel 2026 siccome sei squalificato per Udine?
"Si, di vincere più partite possibili".
