L'Aston Villa in un tempo solo ne segna altri tre al Bologna: al 45' è 3-0, Ravaglia da incubo

Serviva un’impresa al Bologna per ribaltare il passivo dell’andata contro l’Aston Villa, ma il primo tempo del match di Birmingham si è trasformato rapidamente in una salita ancor più ripida. Gli uomini di Italiano hanno provato a partire con coraggio, gestendo il possesso nei primi minuti e cercando di costruire dal basso, ma la pressione alta degli inglesi ha subito messo in difficoltà la manovra rossoblù.

Con il passare dei minuti, l’Aston Villa ha preso campo e ritmo, trovando il vantaggio al 17’: splendida azione in verticale, con Buendia che pesca Rogers e assist immediato per Watkins, freddo nel depositare in rete il suo centesimo gol con il club di Premier League. Il Bologna ha cercato di reagire, ma senza riuscire a trovare spazi concreti. Al 24’ l’episodio che indirizza definitivamente il match: rigore per gli inglesi dopo revisione VAR per un tocco di mano di Vitik. Ravaglia si supera e para su Rogers, ma appena due minuti più tardi Buendia sfrutta una dormita della retroguardia felsinea per beffare Ravaglia sul suo palo e siglare il 2-0.

Nel finale di frazione, la squadra di casa continua a spingere, sfiorando più volte il terzo gol fino a trovarlo per davvero. All’intervallo il punteggio è infatti ancor più pesante a causa del tris firmato Rogers, che si fa perdonare il rigore sbagliato sorprendendo Ravaglia anche stavolta sul suo palo al 39'. Notte fonda per la squadra di mister Italiano, sotto addirittura 6-1 nel doppio confronto.

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