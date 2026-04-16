Portanova non ci sta: “Non posso perdere la mia vita calcistica per un’accusa senza prove”

Prime parole di Manolo Portanova dopo che i giudici della Corte d’appello di Firenze hanno condannato in secondo grado il calciatore della Reggiana a 6 anni per violenza sessuale di gruppo.

“È assurdo, sono cinque anni che vivo una situazione incredibile. Portare le prove della mia innocenza non basta. Oggi non è stata detta la verità. Sono un ragazzo buono e, prima di essere un calciatore, sono un uomo. L’uomo è stato infangato con una roba assurda che non gli appartiene. Stiamo facendo del male alla ragazza perché le stiamo facendo credere realmente che questa cosa sia successa. Continuo a lottare come ho sempre fatto, so di essere innocente e lo urlerò fino alla fine.

Andrò avanti all’infinito, non posso perdere la mia vita calcistica e non giocare più a pallone per un’accusa priva di prove. Sicuramente il mio avvocato non si fermerà: io credo nella giustizia, anche se non è stata applicata in queste due sentenze. Fa male, ma è un male che mi fa capire che a volte la verità può venire a galla dopo.

Davanti ai giudici ho detto che non sono quella persona che viene descritta dalla controparte, non ho mai trattato male una persona, sono stato cresciuto con dei sani principi. Non capisco perché si debba lottare per una cosa che è talmente ovvia. A volte penso male, ma devo credere nella giustizia, sperando che non succeda come in tanti casi mediatici che ci sono attualmente”.