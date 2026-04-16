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Reggiana, Portanova in campo con la fascia da capitano in questo finale di stagione
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La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti del calciatore della Reggiana, Manolo Portanova, già inflitta in primo grado.
Nonostante la sentenza, Portanova continuerà a scendere in campo in questo finale di stagione, mantenendo il ruolo di titolare e indossando la fascia di capitano. Il centrocampista sarà quindi regolarmente a disposizione dell’allenatore, con l’obiettivo di dare il proprio contributo nella corsa salvezza della squadra.
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