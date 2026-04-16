Ternana, ore decisive per il futuro: si muove l'avvocato Di Campli. La Women in supporto

Ore decisive per il futuro della Ternana, con la città che si stringe attorno al club nel tentativo di scongiurare il fallimento. Il verdetto definitivo è atteso per domani pomeriggio, ma nelle ultime ore qualcosa si è mosso in modo concreto.

Si è svolto infatti un incontro significativo tra i calciatori rossoverdi e l’avvocato Donato Di Campli, specialista in diritto sportivo che in passato ha già seguito operazioni simili, accompagnando realtà come Pescara, Lanciano e Pro Patria nella ripartenza dalla stessa categoria attraverso la cessione del ramo d’azienda.

La presenza dello stesso Di Campli lascia intendere che ci sia almeno un potenziale acquirente interessato a rilevare la società, anche se al momento vige il massimo riserbo sull’identità. L’avvocato ha evitato di esporsi pubblicamente, limitandosi a un breve commento raccolto da TernanaNews: “Non è il momento di parlare, ma di lavorare”.

Nel frattempo si muove anche il territorio: il sindaco Stefano Bandecchi ha rivolto un appello agli imprenditori locali per accelerare le operazioni di salvataggio. Un segnale incoraggiante arriva inoltre dalla Ternana Women, che ha dato la propria disponibilità a sostenere alcune spese della prima squadra maschile, alleggerendo così il peso economico per un eventuale nuovo investitore.