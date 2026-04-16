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Ternana, ore decisive per il futuro: si muove l'avvocato Di Campli. La Women in supporto

Ternana, ore decisive per il futuro: si muove l'avvocato Di Campli. La Women in supportoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:34Serie C
Daniel Uccellieri

Ore decisive per il futuro della Ternana, con la città che si stringe attorno al club nel tentativo di scongiurare il fallimento. Il verdetto definitivo è atteso per domani pomeriggio, ma nelle ultime ore qualcosa si è mosso in modo concreto.

Si è svolto infatti un incontro significativo tra i calciatori rossoverdi e l’avvocato Donato Di Campli, specialista in diritto sportivo che in passato ha già seguito operazioni simili, accompagnando realtà come Pescara, Lanciano e Pro Patria nella ripartenza dalla stessa categoria attraverso la cessione del ramo d’azienda.

La presenza dello stesso Di Campli lascia intendere che ci sia almeno un potenziale acquirente interessato a rilevare la società, anche se al momento vige il massimo riserbo sull’identità. L’avvocato ha evitato di esporsi pubblicamente, limitandosi a un breve commento raccolto da TernanaNews: “Non è il momento di parlare, ma di lavorare”.

Nel frattempo si muove anche il territorio: il sindaco Stefano Bandecchi ha rivolto un appello agli imprenditori locali per accelerare le operazioni di salvataggio. Un segnale incoraggiante arriva inoltre dalla Ternana Women, che ha dato la propria disponibilità a sostenere alcune spese della prima squadra maschile, alleggerendo così il peso economico per un eventuale nuovo investitore.

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