Reggiana, nessun provvedimento su Portanova: il club resta in attesa della Cassazione
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La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti del calciatore della Reggiana, Manolo Portanova, già inflitta in primo grado.
Il club emiliano, al momento, preferisce non rilasciare dichiarazioni ufficiali, in attesa della conclusione dell’iter giudiziario, che passerà ora al vaglio della Cassazione, dove il giocatore presenterà ricorso. Non sono previsti provvedimenti di altra natura: Portanova, salvo decisioni di carattere tecnico, resterà regolarmente a disposizione dell’allenatore. A riferirlo è Reggionline.com.
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