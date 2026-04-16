TMW Sampdoria, si riempie il "Ferraris" per il Monza: salgono a più di 26mila le presenze

Oltre 26mila presenze. Il "Ferraris" si veste a festa per la sfida di domani sera fra Sampdoria e Monza. I blucerchiati allenati da Attilio Lombardo, reduci da tre vittorie consecutive contro Avellino, Empoli e Pescara sfideranno i brianzoli di Paolo Bianco per cercare continuità ed inseguire l'obiettivo della salvezza. Come sempre il pubblico si stringe attorno alla squadra ed è pronto a fare la propria parte sui gradoni dello stadio di Marassi. Sarà infatti il match di Genova ad aprire la 35a giornata di Serie B.

Più di 6mila biglietti venduti

Prosegue a passo spedito la prevendita dei biglietti per la gara di domani sera. La società ha attivato delle promozioni per gli Under 18 che potranno accedere all'impianto genovese al prezzo di 5 euro in Gradinata Nord e nei Distinti (il prezzo intero è di 10 euro in entrambi i settori) al momento è stata superata quota 6mila tagliandi staccati di cui 678 nel settore ospiti.

I tagliandi a disposizione

Per il momento restano ancora a disposizione una manciata di biglietti in Nord, circa 400 mentre nei Distinti mancano poco più 1200 posti ancora da riempire. Resta la disponibilità in Tribuna mentre la Gradinata Sud è esaurita in abbonamenti. I titoli d'accesso si potranno comprare presso il ticket office di via XX settembre e online sulla piattaforma TicketOne.