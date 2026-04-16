Salernitana, altro che cessione imminente: si allontana il passaggio di proprietà
La cessione della Salernitana appare tutt’altro che vicina, anzi: la trattativa sembra allontanarsi giorno dopo giorno. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, nella serata di ieri il presidente Danilo Iervolino si è confrontato a lungo con l’amministratore delegato Umberto Pagano, che avrebbe espresso forti perplessità sull’operazione, in particolare sulle reali capacità economiche del gruppo guidato da Rufini.
Dal canto suo, lo stesso Rufini avrebbe avanzato la richiesta di versare la cifra concordata solo dopo il via libera della FIGC, che generalmente richiede almeno un paio di settimane per esprimersi. Nel frattempo, però, le tempistiche stringono: il termine fissato per la presentazione delle garanzie necessarie resta il 20 aprile, come stabilito nel preliminare di vendita sottoscritto circa un mese fa.