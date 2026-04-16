Questo Aston Villa vale due Bologna: il ritorno finisce peggio dell'andata, 4-0 e rossoblù eliminati

Si chiude ai quarti di finale il cammino europeo del Bologna, travolto 4-0 dall’Aston Villa al Villa Park di Birmingham. Una gara mai realmente in discussione, che conferma la superiorità degli inglesi nell’arco dei 180 minuti e consegna loro una qualificazione meritata alle semifinali di Europa League. Per i rossoblù, invece, una serata complicata fin dai primi minuti, con l’obiettivo rimonta che si è spento troppo presto e un 7-1 complessivo che non lascia spazio a recriminazione alcuna.

Il primo tempo indirizza subito il match e già al 17’ arriva il vantaggio della truppa di Emery: azione perfetta in verticale, con Buendia che imbuca per Rogers, assist immediato per Watkins che firma l’1-0. Al 24' rigore per gli inglesi dopo revisione VAR per un tocco di mano di Vitik. Ravaglia si supera e para su Rogers, ma appena due minuti più tardi Buendia sfrutta una dormita della retroguardia felsinea per beffare Ravaglia sul suo palo e siglare il 2-0. Il Bologna accusa il colpo e al 39’ incassa anche il terzo gol: Rogers si riscatta, attacca lo spazio e batte ancora Ravaglia sul suo palo, chiudendo di fatto i giochi già prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Bologna prova a reagire con i cambi, inserendo Sohm, Zortea e Orsolini, ma la sostanza dell'incontro non cambia. I rossoblù ci provano con Castro al 48’ e con Orsolini al 51’, ma El Dibu Martinez controlla senza correre pericoli. L’Aston Villa gestisce il netto vantaggio con maturità, abbassa progressivamente i ritmi e inserisce forze fresche come gli ex Serie A Bailey e Abraham. C'è ancora spazio per il 4-0 di capitan Konsa, bravo a girare in rete in due tempi un calcio d'angolo battuto dalla sinistra all'89'. Inglesi in semifinale con pieno merito, Bologna eliminato a testa bassa.

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