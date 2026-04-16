La Fiorentina fa 2-1 ma non basta per l’impresa. In semifinale di Conference ci va il Crystal Palace

Serviva vincere e fare un’impresa, la Fiorentina riesce solo nella prima condizione, battendo per 2-1 il Crystal Palace che però, forte del 3-0 maturato a Londra, stacca il pass per la semifinale di Conference League dove affronterà lo Shakhtar Donetsk. Nel primo tempo al gol di Sarr risponde il rigore trasformato da Gudmundsson. Nella ripresa il gol di Ndour in avvio dà l’illusione al pubblico del Franchi di poter segnare, ma alla fine i toscani pagano anche una panchina fortissima e le energie ridotte al lumicino.

Sarr la sblocca, Gudmundsson la riprende

In un Franchi mai così infuocato nel corso di questa stagione è la formazione ospite a passare in vantaggio al 17’ al termine di un contropiede da manuale del calcio avviato da Canvot con una percussione sulla sinistra, poi libera centralmente sulla trequarti Sarr, che premia la sovrapposizione in area di Munoz: il terzino restituisce la palla allo stesso attaccante senegalese, che sale in cielo di testa e batte De Gea. Passano però poco più di 10 minuti e la Fiorentina risponde con il rigore trasformato da Albert Gudmundsson dopo che in precedenza Mandragora era stato bravo ad anticipare un pallone vagante in area prima di essere colpito da Canvot.

Ndour prova ad alimentare il sogno ma non basta

La Fiorentina prova subito ad alimentare la speranze di rimonta triando immediatamente il 2-1 grazie al potente destro del neoentrato Ndour che si infila all’angolino della porta difesa da Henderson. Con il passare dei minuti sale la tensione e l’agonistico e si abbassa il tasso tecnico, tanti falli da una parte e dall’altra, cin i viola che lamentano anche un rigore intorno all’ora di gioco che lo spagnolo Manzano non concede. Nel finale ci prova ancora la formazione di Vanoli con qualche tentativo velleitario, pur mostrandosi palesemente in carenza di forze, fino al triplice fischio. Finisce qui l’avventura europea della Fiorentina, in semifinale di Conference League ci va il Crystal Palace.