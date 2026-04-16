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Europa League, rimonta assurda del Braga: Betis eliminato. Farioli ko, sfuma la semifinale

Europa League, rimonta assurda del Braga: Betis eliminato. Farioli ko, sfuma la semifinale TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 23:01Serie A
Yvonne Alessandro

Se nel primo tempo le due partite parallele ad Aston Villa-Bologna lasciavano ancora aperti i discorsi per l'approdo in semifinale di Europa League, i successivi 45 minuti hanno chiarito i dubbi. Figuraccia del Bologna anche in terra inglese, sprofonda con l'Aston Villa (4-0. Dopodiché la rete di Pau Victor prima dell'intervallo ha permesso allo Sporting Braga di confezionare il principio di una rimonta sensazionale: da 0-2 a 4-2, con tre gol dei portoghesi rifilati al Betis Siviglia nella ripresa. Inutili dunque i sigilli in avvio di Antony ed Ezzalzouli, coach Manuel Pellegrino viene eliminato dalla competizione europea. Notte epica invece per i portoghesi di Vicens: al prossimo turno incontrerà il Friburgo di Grifo.

Francesco Farioli si mangia le mani, ancora una volta. Se all'andata al Do Dragao il suo Porto si era complicato la vita da solo con l'autogol di Martim Fernandes, lasciando in vita il Nottingham Forest, al secondo round al City Ground è stato Bednarek a tradire il tecnico italiano di 37 anni. Un cartellino rosso sacrosanto per intervento pericoloso e dritto sul ginocchio di un avversario del centrale polacco che ha portato all'espulsione.

I dragoni, rimasti in 10 contro 11 praticamente per quasi tutta la partita, sono crollati nell'arco di 4 minuti su conclusione di Gibbs-White con deviazione fortunosa: Diogo Costa beffato dalla traiettoria a pallonetto non ha potuto nulla, incassando lo 0-1 che ha retto anche al termine dei sette minuti di recupero concessi dall'arbitro Makkelie. Vola in semifinale il Nottingham Forest: basta un gol per portarsi al prossimo turno contro l'Aston Villa.

Il finale delle 18:45
Celta Vigo - Friburgo 1-3
33' Matanovic (F), 39' Suzuki (F), 50' Suzuki (F), 90'+1 Swedberg (C)

I finali delle 21
Aston Villa - Bologna 4-0
16' Watkins (A), 26' Buendia (A), 39' Rogers (A), 89' Konsa (A)
Betis Siviglia - Braga 2-4
13' Antony (BS), 26' Ezzalzouli (BS), 38' Pau Victor (SB), 49' Carvalho (SB), 53' rigore Hortha (SB), 74' Gorby (SB)
Nottingham Forest - Porto 1-0
12' Gibbs-White (N)

*in grassetto in semifinale

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