Conference League, tutti i risultati: impresa Strasburgo, il Rayo rischia ma passa
La serata di Conference League che ha visto l'amara eliminazione della Fiorentina per mano del Crystal Palace ha regalato emozioni anche nelle altre due sfide delle 21. A prendersi la scena è il Salisburgo, riuscito nell'impresa di ribaltare la sconfitta per 2-0 dell'andata contro il Mainz. In Francia è finita 4-0 per i padroni di casa, che accedono così in semifinale.
Va vicino al colpaccio anche l'AEK Atena, dopo la sconfitta per 3-0 nell'andata col Rayo Vallecano. In Grecia finisce 3-1, con i padroni di casa che dopo aver pareggiato i conti hanno incassato il gol che qualifica il club della periferia di Madrid alle semifinali.
I risultati e le qualificate:
AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2 (2-5)
AEK Atene-Rayo Vallecano 3-1 (3-4)
Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4)
Strasburgo-Mainz 4-0 (4-2)