Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Pineto, Tisci: "Affronteremo al meglio i playoff, orgoglioso dei miei ragazzi"

Pineto, Tisci: "Affronteremo al meglio i playoff, orgoglioso dei miei ragazzi"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:33Serie C
Daniel Uccellieri
fonte Intervista a cura di Giulia Rizzardi
A Tutta C
Ascolta il podcast
A Tutta C
00:00
/
00:00

Ivan Tisci, tecnico del Pineto, è stato intervistato da TMW Radio per parlare della stagione del club abruzzese.

Mister, dal punto di vista tattico, quali sono le caratteristiche principali delle squadre di questo girone rispetto agli altri?
"Diciamo che i gironi sono diversi sotto l'aspetto tecnico. Per quanto riguarda il nostro, che è quello che conosco meglio – anche se mi piace spaziare e restare aggiornato sugli altri – è un raggruppamento molto livellato. Ci sono state tre squadre che hanno fatto un campionato a parte; le prime due, in particolare, si stanno giocando la vittoria fino alla fine perché sono attrezzate tecnicamente come organico e struttura. I numeri dimostrano che propongono qualcosa in più. Il resto sono tutte squadre molto organizzate. Ho trovato molti colleghi bravi e preparati che hanno saputo dare un'identità precisa alle proprie formazioni. È stato un girone bello da affrontare, a dimostrazione del fatto che anche nelle categorie inferiori ci sono allenatori che hanno voglia di studiare e crescere, oltre a giocatori da tenere in grande considerazione per le categorie superiori."

Il calcio di Serie C è spesso fisico e intenso. Come si prepara una squadra per reggere un campionato così lungo, considerando anche l'imminente inizio dei playoff?
"Nel calcio attuale, a ogni livello, è fondamentale allenare l'intensità. La qualità spesso è un dono di natura che può essere migliorato col lavoro collettivo, ma saper correre bene e tanto è la base. Noi lavoriamo molto su questo aspetto; ho la fortuna di avere una squadra giovane e l'abbiamo preparata in tal senso. Spesso, a fine stagione, si parla di stanchezza fisica, ma io credo sia soprattutto una questione mentale. Guardate l'Ascoli: hanno spinto tantissimo per stare davanti e continuano a farlo. Perché? Perché i risultati aiutano a vivere meglio la settimana e l'entusiasmo nasconde le carenze fisiche tipiche del finale di stagione. Non è facile tenere il ritmo per tutto l'anno: serve bravura, la fortuna di avere l'organico sempre a disposizione e la cura di quei piccoli dettagli che, a questo punto del campionato, fanno la differenza."

C'è uno stadio o una trasferta di questo girone che considera particolarmente difficile o suggestiva?
"Quest'anno giocare ad Ascoli è stato significativo. Anche se era solo l'andata, resta una piazza dal fascino particolare: lo stadio era pieno, la partita sentita, ed è sempre piacevole giocare con una cornice di pubblico simile. Tuttavia, mi fa sempre un certo effetto incontrare il Perugia. Mi riporta a ricordi storici importanti, è una società gloriosa. Anche nell'ultima gara di campionato, entrare in quello stadio suscita sensazioni particolari. Magari non era pienissimo in quel momento, ma è una tifoseria che evoca grandi categorie. Sono queste le realtà che ti lasciano qualcosa dentro."

Quanto c'è di Ivan Tisci nella personalità di questo Pineto?
"Questa è una domanda che andrebbe fatta agli altri, io sarei di parte. Posso dire di essere molto contento perché, insieme al mio staff, siamo riusciti a trasmettere le mie idee, non solo tattiche ma anche gestionali. Ho a che fare con un gruppo di ragazzi che non si tira mai indietro: ascoltano e seguono me e i miei collaboratori, il che è fondamentale. Credo che la squadra rispecchi il mio modo di essere: cerco sempre l'aspetto positivo, non amo circondarmi di negatività perché non aiuta a superare i momenti difficili che fanno parte del percorso, nel calcio come nella vita. Sono soddisfatto di come la squadra mi rappresenti in campo; a volte ci si riesce meglio, altre meno, ma i risultati dimostrano che il lavoro c'è stato."

Mister, cosa rappresentano per lei i 100 punti ottenuti? Un traguardo personale o la fotografia di un lavoro di squadra perfetto?
"Raggiungere i 100 punti è un traguardo importantissimo. Mancano ancora un paio di partite e poi ci saranno i playoff, che vogliamo affrontare al meglio, ma aver ottenuto questo punteggio con questi ragazzi è motivo di orgoglio. Ho ringraziato loro, il Presidente e il Direttore. È un obiettivo che mi rimane dentro: c'è chi ne ha fatti 100 in due anni e chi, arrivando quest'anno, ne ha fatti 50. È la dimostrazione di una crescita costante, la ciliegina sulla torta di un progetto societario solido. Il Presidente ci ha messo a disposizione tutto, il Direttore ha portato qui i giovani migliori e lo staff ha valorizzato il materiale umano. Non è un risultato scontato, ci siamo riconfermati e, sebbene ora si pensi al presente, non bisogna assolutamente dimenticare quello che questi ragazzi hanno fatto per raggiungere questa quota."

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Ternana verso il fallimento, Tisci (Pineto): "Siamo stanchi di vedere infrante le... Ternana verso il fallimento, Tisci (Pineto): "Siamo stanchi di vedere infrante le regole"
Calcio: Torneo delle Regioni, si chiude la 62/a edizione in Puglia Calcio: Torneo delle Regioni, si chiude la 62/a edizione in Puglia
Pineto, Tisci: “Serve continuità in un finale decisivo, valutiamo se confermare la... Pineto, Tisci: “Serve continuità in un finale decisivo, valutiamo se confermare la difesa a tre"
Altre notizie Serie C
Benevento, Floro Flores in panchina anche in Serie B. Il tecnico ha rinnovato il... UfficialeBenevento, Floro Flores in panchina anche in Serie B. Il tecnico ha rinnovato il contratto
Pineto, Tisci: "Affronteremo al meglio i playoff, orgoglioso dei miei ragazzi" Esclusiva TMWPineto, Tisci: "Affronteremo al meglio i playoff, orgoglioso dei miei ragazzi"
Sambenedettese, il comunicato sul caso Ternana: "Rispetto delle norme non sia un... Sambenedettese, il comunicato sul caso Ternana: "Rispetto delle norme non sia un principio variabile"
Caos in Serie C, Pagni: "Servono controlli più severi, fuori i ladroni dal calcio"... TMW RadioCaos in Serie C, Pagni: "Servono controlli più severi, fuori i ladroni dal calcio"
Trapani, finale di stagione senza Aronica: in panchina il tecnico della Primavera... Trapani, finale di stagione senza Aronica: in panchina il tecnico della Primavera Salvatore Utro
Union Brescia, il cordoglio per la morte di Manninger: "Professionista serio" Union Brescia, il cordoglio per la morte di Manninger: "Professionista serio"
Siracusa, scongiurato (per ora) il fallimento. Adesso caccia a nuovi acquirenti Siracusa, scongiurato (per ora) il fallimento. Adesso caccia a nuovi acquirenti
Vicenza, nuova festa per la B a casa Baggio: "Buona fortuna ragazzi" Vicenza, nuova festa per la B a casa Baggio: "Buona fortuna ragazzi"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Niente Juventus per Rudiger? Orientato nel rimanere a Madrid per un altro anno
Immagine top news n.1 Simonelli: "Lunedì presenteremo a Malagò il nostro programma. La Serie A a 18 squadre..."
Immagine top news n.2 Abodi: “Se pensiamo che non siamo andati ai Mondiali per i rigori abbiamo sbagliato tutto”
Immagine top news n.3 Malagò: "Allegri ct della Nazionale? Qualsiasi cosa dicessi sarebbe strumentalizzata"
Immagine top news n.4 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini ha incassato la fiducia dei Friedkin ma non basta: o lui o Ranieri
Immagine top news n.6 Buffon sull'eliminazione dell'Italia: "Sia l'opportunità per crescere, senza scorciatoie"
Immagine top news n.7 L'Atalanta ha già tracciato la via del futuro del progetto: avanti con Palladino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro
Immagine news podcast n.4 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Caos in Serie C, Pagni: "Servono controlli più severi, fuori i ladroni dal calcio"
Immagine news Altre Notizie n.2 Desideri: "Allegri ct? Può essere il momento giusto. E sulla Roma dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Roma, uscita Ranieri inopportuna. Milan-Allegri, tutto dipenderà..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Vanoli: "Ci crede la gente e ci crediamo noi. Possiamo entrare nella storia"
Immagine news Serie A n.2 Conference League, le formazioni ufficiali di AEK-Rayo Vallecano e Strasburgo-Mainz
Immagine news Serie A n.3 Il futuro di Allegri. I giorni caldissimi della Roma
Immagine news Serie A n.4 Betis Siviglia-Braga, le formazioni ufficiali: tre ex Serie A dal 1', dentro subito Antony
Immagine news Serie A n.5 Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini parte dalla panchina, c'è Bernardeschi
Immagine news Serie A n.6 Nottingham Forest-Porto, le formazioni ufficiali: Lucca bocciato, Milenkovic out. Ndoye dal 1'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Portanova non ci sta: “Non posso perdere la mia vita calcistica per un’accusa senza prove”
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, si riempie il "Ferraris" per il Monza: salgono a più di 26mila le presenze
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, nota ufficiale del club: stipendi saldati e scadenze federali rispettate
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Ashley Cole: "Palermo squadra forte, ma non possiamo giocare temendo l'avversario"
Immagine news Serie B n.6 Portanova, confermati i 6 anni per stupro di gruppo: ora il ricorso in Cassazione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores in panchina anche in Serie B. Il tecnico ha rinnovato il contratto
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Tisci: "Affronteremo al meglio i playoff, orgoglioso dei miei ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, il comunicato sul caso Ternana: "Rispetto delle norme non sia un principio variabile"
Immagine news Serie C n.4 Caos in Serie C, Pagni: "Servono controlli più severi, fuori i ladroni dal calcio"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, finale di stagione senza Aronica: in panchina il tecnico della Primavera Salvatore Utro
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, il cordoglio per la morte di Manninger: "Professionista serio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.3 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.5 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?