TMW Lo schiaffo inglese al Bologna fa crollare anche la statistica record di Italiano in Europa

Lo avevamo raccontato già al termine della gara di andata, dopo il 3-1 con cui l'Aston Villa aveva sconfitto il Bologna. E' diventato ufficiale dopo il pesante 4-0 con cui i rossoblù hanno definitivamente salutato l'Europa League al Villa Park con rammarico per non essere mai stati in grado di riaprire il match.

In carriera il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano non era infatti mai stato sbattuto fuori in un turno ad eliminazione diretta di una coppa europea, fosse essa Champions, Europa o Conference League. Le sconfitte in questo senso erano infatti arrivate solo nelle due finali di Conference giocate con la Fiorentina e lo scorso anno nella League Phase di Champions coi rossoblù.

Sulla panchina viola Italiano raggiunse le finali della terza competizione europea nel 2023 e nel 2024 ed in entrambe le occasioni arrivarono i ko con West Ham e Olympiacos. Lo scorso anno l'eliminazione col Bologna dalla prima fase della Champions League, senza possibilità di giocare scontri diretti. E ora ecco l'eliminazione, nella sfida ad eliminazione diretta con l'Aston Villa con un pesantissimo risultato aggregato di 7-1 per gli inglesi. Prima era arrivato il successo nel derby tutto italiano con la Roma agli ottavi. Un'eliminazione che arriva dunque dopo 11 doppi scontri diretti superati consecutivamente.