Juve Stabia, nota ufficiale del club: stipendi saldati e scadenze federali rispettate

Buone notizie, almeno per l'immediato, per la Juve Stabia. Il club campano, abbandonato dalla proprietà, ha comunicato di aver perfezionato i pagamenti degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026. Di seguito la nota del club:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in data odierna, sono stati regolarmente perfezionati i pagamenti degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, ottemperando così alle scadenze federali fissate per il 16 aprile 2026.

Tale risultato è stato raggiunto grazie alla rigorosa azione di coordinamento e gestione posta in essere dagli amministratori giudiziari, dott. Salvatore Scarpa e dott. Mario Ferrara.

Il raggiungimento di questo importante obiettivo è stato possibile anche grazie alla preziosa sinergia instauratasi con i partner commerciali, gli sponsor e l'intera base dei tifosi, il cui sostegno costante ha rappresentato una risorsa fondamentale in questa delicata fase di transizione.

La società esprime un sentito ringraziamento a tutte le componenti che hanno contribuito a questo traguardo, confermando l’impegno costante dell’amministrazione verso la tutela e la salvaguardia del patrimonio sportivo della S.S. Juve Stabia 1907.

Ufficio Stampa e ComunicazioneS.S. Juve Stabia 1907"