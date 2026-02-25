L'Atalanta ha fatto come... il Liverpool. L'impresa di Champions raccontata dai numeri

L'Atalanta è la prima squadra ad aver perso l'andata di una fase a eliminazione diretta di Champions League con due o più gol di scarto ed essere riuscita a qualificarsi successivamente dal Liverpool contro il Barcellona nella semifinale del 2018/19. Già questo dato è abbastanza significativo del livello dell'impresa dell'Atalanta. Non stiamo parlando di un trofeo vinto, ci mancherebbe altro, ma almeno per una sera ci godiamo qualcosa che il calcio italiano ultimamente fatica a farci vedere.

"Abbiamo fatto la storia", sottolinea a gran voce Raffaele Palladino dopo il 4-1 al Borussia Dortmund. E come dargli torto. Solo in altre due occasioni una squadra italiana che aveva perso l'andata di una fase a eliminazione diretta di Champions League con due o più gol di scarto era riuscita a qualificarsi successivamente: proprio la Juventus contro l’Atletico Madrid nel 2018/19 e la Roma contro il Barcellona nel 2017/18.

Ma non solo. Solo in altre tre occasioni una squadra italiana aveva battuto con almeno tre gol di scarto una squadra tedesca in una fase a eliminazione diretta di Champions: il Napoli contro Eintracht Francoforte nel 2022/23, la Juventus proprio contro il Borussia Dortmund nel 2014/15 e il Milan contro il Bayern Monaco nel 2005/06.