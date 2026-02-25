L'Atalanta ha evitato l'onta di non avere italiane tra le migliori 16 in Champions

La rimonta dell'Atalanta contro il Borussia Dortmund ha evitato lo psicodramma: Per la prima volta dall'istituzione della Champions League, rischiavamo di non avere squadre italiane tra le migliori 16. Un dato che certifica le difficoltà del nostro calcio. Escludendo i tornei dal 1992/93 al 1998/99, dove dopo la fase a gironi si passava direttamente ai quarti di finale, prendiamo in esame il torneo a partire dalla riforma del 1999 quando ai nastri di partenza si presentavano 32 squadre. Dal 1999 al 2003 non c'erano gli ottavi di finale come li conosciamo noi, ma chi superava la fase a gironi accedeva a un secondo girone dove le 16 qualificate venivano suddivise in ulteriori gironi da 4. Dal 2003 al 2024 invece ecco i classici ottavi di finale dopo i gironi. E dal 2024/25 sono stati istituiti i playoff.

Avanti con una rappresentante, era già successo in altri tre casi, come nel caso del Milan di Allegri, poi eliminato dall'Atlético Madrid nel 2014; la Juventus di Massimiliano Allegri che ebbe la sfortuna di pescare nel 2015 il Bayern Monaco e l'Inter della passata stagione, che si spinse fino alla finale. Questo il dettaglio stagione per stagione:

1999/00 - Fiorentina e Lazio

2000/01 - Lazio e Milan

2001/02 - Juventus e Roma

2002/03 - Inter, Juventus, Milan e Roma

2003/04 - Juventus e Milan

2004/05 - Inter, Juventus e Milan

2005/06 - Inter, Juventus e Milan

2006/07 - Inter, Milan e Roma

2007/08 - Inter, Milan e Roma

2008/09 - Inter, Juventus e Roma

2009/10 - Fiorentina, Inter e Milan

2010/11 - Inter, Milan e Roma

2011/12 - Inter, Milan e Napoli

2012/13 - Juventus e Milan

2013/14 - Milan

2014/15 - Juventus

2015/16 - Juventus e Roma

2016/17 - Juventus e Napoli

2017/18 - Juventus e Roma

2018/19 - Juventus e Roma

2019/20 - Atalanta, Juventus e Napoli

2020/21 - Atalanta, Juventus e Lazio

2021/22 - Inter e Juventus

2022/23 - Inter, Milan e Napoli

2023/24 - Inter, Lazio e Napoli

2024/25 - Inter

2025/26 - Atalanta

Se vogliamo inglobare anche la vecchia Coppa dei Campioni, allora per vedere degli ottavi di finale senza squadre italiane dobbiamo andare fino all'edizione 1987/88, col Napoli unica nostra rappresentante che fu eliminato al primo turno dal Real Madrid.