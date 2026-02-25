L'Atalanta ha evitato l'onta di non avere italiane tra le migliori 16 in Champions
La rimonta dell'Atalanta contro il Borussia Dortmund ha evitato lo psicodramma: Per la prima volta dall'istituzione della Champions League, rischiavamo di non avere squadre italiane tra le migliori 16. Un dato che certifica le difficoltà del nostro calcio. Escludendo i tornei dal 1992/93 al 1998/99, dove dopo la fase a gironi si passava direttamente ai quarti di finale, prendiamo in esame il torneo a partire dalla riforma del 1999 quando ai nastri di partenza si presentavano 32 squadre. Dal 1999 al 2003 non c'erano gli ottavi di finale come li conosciamo noi, ma chi superava la fase a gironi accedeva a un secondo girone dove le 16 qualificate venivano suddivise in ulteriori gironi da 4. Dal 2003 al 2024 invece ecco i classici ottavi di finale dopo i gironi. E dal 2024/25 sono stati istituiti i playoff.
Avanti con una rappresentante, era già successo in altri tre casi, come nel caso del Milan di Allegri, poi eliminato dall'Atlético Madrid nel 2014; la Juventus di Massimiliano Allegri che ebbe la sfortuna di pescare nel 2015 il Bayern Monaco e l'Inter della passata stagione, che si spinse fino alla finale. Questo il dettaglio stagione per stagione:
1999/00 - Fiorentina e Lazio
2000/01 - Lazio e Milan
2001/02 - Juventus e Roma
2002/03 - Inter, Juventus, Milan e Roma
2003/04 - Juventus e Milan
2004/05 - Inter, Juventus e Milan
2005/06 - Inter, Juventus e Milan
2006/07 - Inter, Milan e Roma
2007/08 - Inter, Milan e Roma
2008/09 - Inter, Juventus e Roma
2009/10 - Fiorentina, Inter e Milan
2010/11 - Inter, Milan e Roma
2011/12 - Inter, Milan e Napoli
2012/13 - Juventus e Milan
2013/14 - Milan
2014/15 - Juventus
2015/16 - Juventus e Roma
2016/17 - Juventus e Napoli
2017/18 - Juventus e Roma
2018/19 - Juventus e Roma
2019/20 - Atalanta, Juventus e Napoli
2020/21 - Atalanta, Juventus e Lazio
2021/22 - Inter e Juventus
2022/23 - Inter, Milan e Napoli
2023/24 - Inter, Lazio e Napoli
2024/25 - Inter
2025/26 - Atalanta
Se vogliamo inglobare anche la vecchia Coppa dei Campioni, allora per vedere degli ottavi di finale senza squadre italiane dobbiamo andare fino all'edizione 1987/88, col Napoli unica nostra rappresentante che fu eliminato al primo turno dal Real Madrid.
