L'Atalanta ha un piccolo Milinkovic Savic nell'U23: il 19enne Levak ancora in gol in Serie C

Mentre l'Atalanta raccoglie i cocci dopo il pesante 6-1 incassato in Champions League dal Bayern Monaco, c'è uno spiraglio di luce che fa ben sperare il club, almeno per il futuro. Si tratta infatti dell'Under 23 di Salvatore Bocchetti, che nel girone C di Serie C è imbattuta da oltre un mese e vanta sei risultati utili consecutivi. Ma più di ogni altra cosa un giovanissimo classe 2006 sta sempre più conquistando consensi e apprezzamenti.

Parliamo di Sergej Levak, centrocampista croato scippato alla Roma U20 la scorsa estate, fresco di prima convocazione in prima squadra da Raffaele Palladino in persona in occasione della partita casalinga (2-2) contro l'Udinese sabato scorso. Un premio per il giocatore che in terza divisione questa stagione sta facendo valere tutto il suo repertorio. Con 195 centimetri e due leve da garantirgli ampie falcate ed elevazioni da cestista di NBA, proprio a distanza di due giorni dalla chiamata nella Dea dei grandi ha lasciato il segno.

Questione di tre minuti e nel match contro l'ottava forza del girone C ha subito lanciato l'Atalanta U23 al vantaggio. Merito di una zampata vincente sul secondo palo e sugli sviluppi da calcio d'angolo, astuto nello sfuggire alla marcatura dell'avversario e spingere in rete il suo settimo gol stagionale. Come già anticipato, il club orobico segue da vicino la sua crescita, tenendo conto della giovane età (19 anni) ma anche degli ampi margini di crescita a disposizione di un centrocampista che in Croazia era già stato accostato a Sergej Milinkovic-Savic (ex Lazio ora all'Al Hilal) per caratteristiche. Il futuro, ancora una volta, l'Atalanta ce l'ha in casa.