TMW Atalanta, per il gioiellino Levak c'è il Nottingham Forest. Ma è ancora presto

Il Nottingham Forest, negli scorsi giorni, ha seguito con attenzione l'evoluzione di Sergej Levak. Centrocampista in forza all'Atalanta Under23, arrivato nella passata estate dalla Roma, finora ha raccolto già 13 presenze con 3 gol alla sua prima esperienza fra i professionisti, nel girone C di Serie C di questa stagione.

Nella Capitale qualcuno non era pienamente convinto di lui, ora davvero imprescindibile nello scacchiere tattico di Bocchetti. In estate ci sono stati interessamenti importanti come quelli di Genoa e Parma, ma anche della Juventus e dell'Inter che pensavano a un percorso nell'Under 23 per poi arrivare in prima squadra. L'Atalanta è stata la più veloce ad agire e anticipare la concorrenza.

Ora, oltre a club di Serie C, ci sono anche interessamenti da diversi club europei, con il Forest che ha chiesto informazioni. Cresciuto nelle giovanili dell'Osijek, è poi arrivato in Italia: centrocampista centrale di 19 anni, alto 195 centimetri, ha tecnica, fisicità ed è stato paragonato a Nemanja Matic. Nella scorsa annata era riuscito a mettere in fila 7 gol e 4 assist nella Primavera giallorossa. Adesso è già a quota 3 e l'Atalanta dovrà deciderne il percorso: se completare la prima annata con l'Under oppure accettare le offerte che arriveranno a gennaio.