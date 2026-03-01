L'Atalanta paga le fatiche di Champions, ma il calendario non perdona: a marzo ne mancano ancora 6

"Ci dispiace, è un risultato che non volevamo, ora dobbiamo azzerare questa partita e pensare alla Coppa Italia". Già, la Coppa Italia che arriva subito, in un marzo di fuoco. Le parole di Raffaele Palladino, dopo il ko del Mapei Stadium contro il Sassuolo, inevitabilmente devono guardare già a mercoledì prossimo, quando a Roma va in scena la semifinale di andata contro la Lazio. L'Atalanta ha pagato oggi le fatiche di Champions, comprensibile. Ma adesso è già il momento di andare oltre.

Fallito il primo appuntamento di marzo (in totale saranno 7 in 21 giorni), il cronoprogramma dell'Atalanta è di quelli da far girare la testa. Detto della gara dell'Olimpico, arriverà l'impegno casalingo con l'Udinese (7 marzo), che precede gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco di andata (10 marzo) e di ritorno (18 marzo), questi ultimi due inframezzati a loro volta dal big match di San Siro contro l'Inter (14 marzo). Chiusura con Atalanta-Hellas Verona (22 marzo, da definire), prima di addentrarsi nella sosta del campionato.