L'Atalanta stressa una Juventus che punge poco: 0-0 al 45' a Bergamo, palo di Scalvini
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Una Juventus un po' in difficoltà chiude il primo tempo a Bergamo sullo 0-0. L'Atalanta conduce le danze per la prima mezz'ora creando due grandi chance (con un palo colpito da Scalvini), poi esce la squadra di Spalletti, che quantomeno si rende pericolosa in un paio di occasioni, senza però mai impensierire per davvero Carnesecchi.
L'Atalanta attacca: palo di Scalvini
L'Atalanta fa rintanare gli ospiti nella propria metà campo. Brividi per i bianconeri già al 7': Scalvini recupera palla su Yildiz, si apre un'autostrada per Zalewski che in diagonale manda fuori di pochi centimetri. Passano due minuti e lo stesso Scalvini di testa colpisce in pieno il palo su una punizione giunta da destra, ancora dal piede di Zalewski. I bergamaschi non fanno respirare i rivali, che non riescono a giocare in maniera pulita in uscita.
La Juve tira fuori la testa
Le difficoltà dei bianconeri sono raccontate dal primo tentativo in zona offensiva, che arriva soltanto al 30', con un destro senza troppe pretese di Thuram, che finisce alto. Si accende Yildiz: palla sulla testa di Kelly, che manda fuori di poco. De Ketelaere sovrasta Cambiaso su un cross di Bernasconi, ma non centra i pali. Altri problemi per Gleison Bremer: al 43' della sfida il brasiliano è accasciato al suolo con un'espressione dolorante. Subito pronto Federico Gatti a sostituirlo anche se per ora il centrale ha stretto i denti. Carnesecchi provvidenziale ad uscire con i tempi giusti su Kalulu nel finale del primo tempo. All'ultimo secondo Krstovic in rovesciata sfiora il palo. Si chiude 0-0 il primo tempo.