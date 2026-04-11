Milan fischiato da San Siro, Allegri: "Fa parte del calcio, giusto così. Ora prepariamo Verona"

Il Milan è stato subissato di fischi durante e subito dopo la partita delle ore 18, persa per 0-3 in casa contro l’Udinese. Il pubblico di San Siro non ha gradito la prestazione offerta dai rossoneri di Allegri, che sono apparsi in effetti già in difficoltà nell’interpretazione della sfida già a partire dal primo tempo. E all’intervallo già il rumore è stato forte, così come quando al 77’ è uscito Leao.

Al termine della partita non erano tutti i tifosi del Milan rimasti ai propri posti, molti se ne erano già andati, ma i presenti ci hanno tenuto a fischiare anche lì. Il tema dei fischi è stato sottoposto anche a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, nell’intervista post-partita ai microfoni di DAZN: "Fa parte del calcio, quando vinci sei bravo e quando non vinci non lo sei. Oggi è giusto che i tifosi ci abbiano fischiato, anche se la squadra si è impegnata".

Ha quindi proseguito e concluso così il suo intervento Allegri: "Ora dobbiamo lavorare per preparare bene la partita di Verona, questa sconfitta deve rappresentare l'opportunità di fare meglio nella prossima. Ci siamo consegnati all'avversario, con questa fretta di fare risultato".

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