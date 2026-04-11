TMW Tutto (o quasi) il bello e il brutto di avere Keinan Davis riassunto in Milan-Udinese di oggi

Keinan Davis è un giocatore che sposta gli equilibri offensivi dell’Udinese, solamente con la sua presenza. Impostosi davvero all’attenzione del calcio italiano con il gol salvezza a Frosinone di due campionati fa, il possente centravanti anglo-giamaicano è sembrato migliorare con il passare del tempo e appare oggi come elemento indispensabile per garantire ai friulani un passo da medio-alta classifica.

La prestazione offerta da Keinan Davis in Milan-Udinese di quest’oggi è un po’ un compendio delle sue abilità, ma anche dei suoi difetti. Anzi, del suo difetto principale. Da una parte, come si dice, gli è mancato solamente il gol per realizzare la partita perfetta a San Siro: ha lavorato di sportello e permesso a Zaniolo, con cui forma una coppia eccezionale, di godere degli spazi da lui aperti, ma anche rifinito e combattuto in fase di non possesso.

Il rovescio della medaglia è però il grande tallone d’Achille di Keinan Davis, gli infortuni. Lo ha riconosciuto lui stesso quanto siano stati un freno fin qui. E anche al Meazza, la punta dei friulani ha lamentato un problema fisico, dovendo lasciare anzitempo il campo. Per fortuna dei suoi tifosi non sembra nulla di grave. Almeno così sperano nel mondo dell'Udinese, a partire dal tecnico Runjaic.

La prestazione di Keinan Davis in Milan-Udinese 0-3 è stata premiata con un 7 come voto nelle pagelle di TMW: "Tiene in ostaggio la difesa milanista, fa giocare bene la squadra col suo movimento da pivot. Porta a spasso De Winter e Pavlovic, crea le premesse per la rete del raddoppio".