Un anno (esatto) dopo, Juric è di nuovo a piedi: una carriera in parabola discendente

Il 10 novembre non è proprio il giorno preferito di Ivan Juric. Il tecnico croato è stato esonerato pochi minuti fa dall’Atalanta, pronta a virare su Raffaele Palladino. Una curiosità cronologica - e non solo - non da poco: la decisione della Dea arriva esattamente un anno dopo l’esonero maturato in casa Roma, e non è l’unico punto in comune. Il 10 novembre 2024, infatti, Juric smetteva di essere l’allenatore giallorosso: fatale il ko casalingo con il Bologna (3-2), come ieri quello con il Sassuolo.

Quella di Bergamo, per Juric, è la terza esperienza negativa di fila. Tra Roma e Atalanta, infatti, c’è stato il Southampton. Preso da ultimo in classifica, con Juric in panchina ha visto suonare il de profundis sino alla retrocessione maturata con sette giornate d’anticipo: un nuovo record, non era mai successo a un club di Premier League che succedesse così presto.

Parabola discendente. È la china preoccupante che sembra aver imboccato la carriera del tecnico di Spalato, che pure tra Verona e Torino si era fatto decisamente apprezzare in Serie A. Le sfide successive, invece, hanno raccontato un tecnico che non è riuscito a compiere il grande salto, e non è riuscito a vincere le sfide pur delicate che aveva accettato. La prossima avventura sarà da scegliere con cura: non semplice.