De Laurentiis smentisce la crisi con Conte, Suzuki si opera: le top news delle 22

"Pisa davanti alla Fiorentina ultima in classifica alla sosta di novembre? No, a questo non avrei mai pensato, credo sia un fatto eccezionale, temporaneo, che non rispecchia i valori in campo delle squadre. La Fiorentina, oltre ad essere una grande società, ha anche una grande squadra, ha passato un momento critico, può succedere nel calcio, a volte effetti esterni possono condizionare i risultati". Parla così Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, l'evento riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2024/2025 in corso di svolgimento questa sera presso l'Auditorium AIA - Stadio Città di Arezzo. "Ma questo né mi lusinga né mi preoccupa - ha continuato Corrado - premiato come miglior presidente della passata Serie B -, io sono convinto che la Fiorentina nel giro delle prossime cinque o sei partite si toglierà dalla mischia".

Aurelio De Laurentiis sui social smentisce i rumours sul tecnico degli azzurri, Antonio Conte, nati in seguito alla brutta sconfitta contro il Bologna. Il presidente del Napoli, tramite vari messaggi postati sul proprio profilo "X", ha smentito categoricamente le improbabili voci su possibili dimissioni dello stesso Conte. Ecco le parole del patron azzurro: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte - il pensiero di De Laurentiis -. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo".

Il portiere del Parma Zion Suzuki verrà probabilmente operato giovedì per la frattura del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide rimediata sabato al Tardini contro il Milan. L’operazione dovrebbe avvenire in Giappone, con l’estremo difensore crociato che sembra destinato a saltare diversi incontri, ma qualsiasi tabella di marcia per il suo rientro sarà stilata solo una volta terminato l’intervento chirurgico in terra nipponica. Il portiere crociato sarà accompagnato dal Dottor Giulio Pasta, medico ufficiale della società ducale.