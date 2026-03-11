Napoli, Gutierrez: "Destra o sinistra, non cambia. Fondamentale riavere KDB e Anguissa"

Miguel Gutierrez, esterno del Napoli, ha parlato all'emittente partner del club Radio CRC: "Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, riuscendo a portare a casa i tre punti e di questo dobbiamo essere orgogliosi. La cosa più importante è vincere, anche se ovviamente riuscire a vincere senza subire gol è meglio".

Ha spiccato tra le altre cose anche una bella giocata di Gutierrez in Napoli-Torino dello scorso fine settimana di Serie A, un elastico con cui ha tagliato fuori il granata Vlasic: "Sono cose che succedono nel corso di una gara, non ci lavoro specificatamente in allenamento, però so farlo da un punto di vista tecnico. In allenamento ci concentriamo sul preparare la partita. Riavere con noi giocatori come De Bruyne ed Anguissa è molto importante, perché sono grandi calciatori. Avere due giocatori come loro è fondamentale".

Come si trova a giocare sulla destra, lui che è un mancino naturale? Risponde così Gutierrez: "Io cerco sempre di dare soluzioni alla squadra e voglio giocare sempre: destra o sinistra non fa differenza. Non avevo mai giocato a destra prima di quest'anno, perché la mia posizione è a sinistra, ma credo di poter fare bene anche lì. Le richiesta di Conte, ovviamente, variano in base alla settimana ed alla squadra contro cui giochiamo: prepariamo la partita in base a questo e lui mi chiede cose specifiche".

Contro la Fiorentina, Gutierrez aveva segnato il primo gol da calciatore del Napoli: "Lo ricordo con grande emozione: è molto importante per me perché è stato il primo, ma spero che ce ne saranno molti di più. Il modo di giocare nel campionato italiano è molto diverso rispetto alla Spagna, le squadre giocano in modo differente e devo adattarmi bene. Mi piace di più giocare con la difesa a 4, però quest'anno sto imparando anche a giocare in altro modo".

Chiusura poi su Napoli-Lecce: "La stiamo preparando bene, come tutte le partite. Ci alleniamo duramente per preparare ogni sfida. Ultime 10 partite? Le prepariamo attentamente per conquistare i 3 punti. Devo imparare meglio l'italiano e poi imparerò anche il napoletano".