Napoli, Gutierrez: "Che emozione il gol con la Fiorentina. Lecce? Vogliamo vincere"

L'esterno del Napoli Miguel Gutierrez, intervistato dai colleghi di Radio CRC, ha parlato anche della rete realizzata contro la Fiorentina, la prima con la maglia azzurra: "Lo ricordo con grande emozione: è molto importante per me perché è stato il primo, ma spero che ce ne saranno molti di più. Il modo di giocare nel campionato italiano è molto diverso rispetto alla Spagna, le squadre giocano in modo differente e devo adattarmi bene. Mi piace di più giocare con la difesa a 4, però quest'anno sto imparando anche a giocare in altro modo".

Chiusura poi su Napoli-Lecce: "La stiamo preparando bene, come tutte le partite. Ci alleniamo duramente per preparare ogni sfida. Ultime 10 partite? Le prepariamo attentamente per conquistare i 3 punti. Devo imparare meglio l'italiano e poi imparerò anche il napoletano".

