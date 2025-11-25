L'Inter architetta lo sgarbo al Milan: senza rinnovo, Maignan colpo a zero in estate

Ancora una volta Yann Sommer ha toppato. Il portiere svizzero di 36 anni era finito sul banco degli imputati del ko incassato contro la Juventus per due dei quattro gol subiti all'Allianz Stadium, mentre nel derby contro il Milan il giocatore dell'Inter ha deviato in modo poco convinto il traversone di Saelemaekers e permesso a Pulisic di fiondarsi sul tap-in dell'1-0 finale. Ma secondo quanto riportato stamane dal Corriere della Sera, la dirigenza nerazzurra starebbe già pensando di voltare pagina.

E tra i pali avrebbe un sogno nel cassetto di nome Mike Maignan. Proprio lui, l'ammazzaInter nella stracittadina di domenica dopo aver annullato il rigore calciato da Calhanoglu. Con il contratto in scadenza di Sommer la prossima estate - che non verrà rinnovato -, gli uomini di mercato del club di viale della Liberazione stanno pensando ad uno scippo in piena regola del numero uno del Milan.

Il portiere francese di 30 anni ha il contratto in scadenza con il club rossonero il prossimo 30 giugno e non ha ancora raggiunto un'intesa per siglare il rinnovo. Il grande scoglio che si frappone tra il Diavolo e Maignan è l'alto ingaggio richiesto dal giocatore, così l'Inter vorrebbe insinuarsi tra le parti e convincere l'estremo difensore a cambiare sponda del Naviglio. Nell'immediato, invece, Cristian Chivu dovrà cercare di recuperare psicologicamente Josep Martinez dopo la tragedia vissuta di recente.