Ordine: "Milan non ancora tagliato fuori dal futuro di Maignan". Poi parla dei rumors sull'Inter

Il giornalista Franco Ordine dedica un editoriale sul Corriere dello Sport ai rumors sul presunto interesse dell'Inter nei confronti di Mike Maignan emersi poche ore dopo la super prestazione del francese nel derby. Queste le sue parole sul portiere del Milan:

"Dopo l’allegrata, c’è stata la marottata. A leggere social e chat di tifosi sfegatati è questa la sequenza avvenuta nelle ultime ore a seguito del derby di Milano che ha segnato il successo numero 100 in carriera per Max, il tiro parato di Calhanoglu dal dischetto, le magie di Mike Maignan in porta e l’incredibile trionfo milanista quotato a cifre pazzesche dalle agenzie di scommesse. La ricostruzione è semplice da spiegare: 1) lunedì i giornali hanno celebrato la furba parata del portiere francese; 2) a portieri invertiti… comincia il botta e risposta tra addetti ai livori; 3) dopo una notte tormentata partono gli scenari sul futuro di Mike Maignan che è a fine contratto con i rossoneri e trapela l’indiscrezione secondo cui proprio l’Inter, insoddisfatta di Sommer e non ancora convinta del talento di Martinez, potrebbe pensare a scippare il portiere ai rossoneri".

Ordine ha poi aggiornato i tifosi rossoneri sulle trattative per il rinnovo di contratto di Maignan, attualmente in scadenza: "I colloqui con il club sul tema rinnovo sono ripresi da tempo, a fari spenti, nel tentativo di vincere le resistenze dei suoi agenti. La proposta ultima potrebbe risultare convincente grazie alla durata (cinque anni) che per un 31enne è tutt’altro che malaccio garantendo stabilità oltre che notevole attestato di fiducia. Nonostante il grave ritardo, il Milan non è ancora completamente tagliato fuori dal futuro del suo portiere".