L'ex ct della Costa d'Avorio: "Il segreto di Boga è la felicità. E la Juventus gli si addice"

L'allenatore Patrice Beaumelle, che dal 2020 al 2022 è stato commissario tecnico della Costa d'Avorio, è stato intervistato dal portale TuttoJuve.com per approfondire la figura di Jeremie Boga, esterno arrivato a gennaio in bianconero e tra i giocatori più convincenti di questo periodo per la Vecchia Signora: "Il segreto è nella felicità, lo vedo star bene alla Juve e questo sta influendo tantissimo sotto tutti i punti di vista. Le prestazioni in campo sono solo una conseguenza. È al top".

Quindi Beaumelle prosegue, dicendosi tutt'altro che stupito dall'impatto di Boga alla Juventus: Ti devi aspettare sempre di tutto con Jérémie, è un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi momento. Sono molto orgoglioso delle sue prestazioni e dei suoi tre gol. Spero che continui così. Qualcuno magari lo sottovalutava, ma io lo conosco molto bene e so che è un giocatore di alto livello".

In conclusione, l'ex ct della Costa d'Avorio riflette sul fatto che Boga meriti un trasferimento a titolo definitivo alla Juventus: "La Juve gli si addice davvero tanto. È un club molto grande, storico, iconico e ambizioso, con giocatori davvero eccezionali. E il bianconero della Vecchia Signora gli sta benissimo. Spero che firmi a titolo definitivo con questo fantastico club".