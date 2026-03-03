L'ex Lazio Amarildo: "I tifosi dovrebbero star vicino alla squadra". E parla dell'ex obiettivo Rayan

Ai microfoni de LaLazioSiamoNoi.it è intervenuto l'ex attaccante dei biancocelesti Amarildo. Queste le sue parole sull'attualità del club capitolino iniziando da un giudizio su Ratkov: "Bisogna dargli tempo, nessun giocatore arriva e si impone subito. Credo che possa migliorare. È alto, per la Lazio la priorità deve essere quella di servirlo per colpire di testa. Il ruolo di Maldini? È difficile per lui, ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Può fare il centravanti, se Sarri lo mette lì è perché sicuramente vuole il meglio per la Lazio”.

Il brasiliano ha poi commentato il difficile rapporto che al momento i tifosi hanno con la dirigenza, che gli ha portati a disertare l'Olimpico: "Capisco che il tifoso sia arrabbiato, è il momento di aiutare la Lazio. Dobbiamo unirci, stare vicino ai giocatori. È un momento difficile per tutti. È un periodo complicato: tutta la gente si deve unire e tifare insieme per la Lazio. Ovviamente so bene che i tifosi non lasciano mai il gruppo da solo ed è giusto che siano critici perché vorrebbero sempre una squadra forte. Da una parte capisco anche la società e il presidente Lotito, che sta lavorando e che adesso mantenere un club in Serie A ha un costo elevatissimo. Ma penso che si possa migliorare tanto da tutte le parti. E davanti c’è una grande possibilità, quella di poter arrivare in finale di Coppa Italia”.

Infine, Amarildo ha commentato anche la voce di mercato secondo cui la Lazio voleva il connazionale Rayan prima che questo decidesse di accasarsi in Premier League, al Bournemouth: "in Brasile ce ne sono tanti che potevano venire alla Lazio. Convincerlo non era semplice, la richiesta era alta. La società non poteva fare un esborso molto elevato e non è riuscita a competere con il Bournemouth, che ha più soldi".