L'incredibile tracollo della Fiorentina: un anno fa alla 15^ giornata era prima, oggi è ultima

La Fiorentina sta vivendo un vero e proprio tour nell'abisso in questa prima parte di stagione 2025/2026, con dei risultati tanto scadenti in Serie A da portare molti a pensare che il destino dei toscani appaia già segnato. Con appena 6 punti in 15 giornate, e ancora 'zero' alla voce 'vittorie', alla Fiorentina servirà una sorta di miracolo nella seconda parte del campionato per giocare ancora in Serie A.

Fa un certo effetto pensare come, nell'arco di un anno, la Fiorentina sia stata capace di passare dal primo all'ultimo posto della classifica di Serie A. Allo stesso punto dello scorso campionato, infatti, i viola di Palladino occupavano il gradino più alto della graduatoria assieme all'Atalanta, con 34 punti raccolti, frutto anche e soprattutto di una serie di vittorie consecutive in campionato (8) da record nella storia del club: era successo una sola altra volta.

Oggi la striscia della Fiorentina si è ribaltata ed è diventata negativa. Già da diverse settimane, infatti, questa è ormai la Viola che si è resa protagonista della peggior striscia di avvio in un massimo campionato italiano. Un dato che si è fatto ancor più imbarazzante dopo la sconfitta di ieri nello scontro salvezza con l'Hellas Verona, e che spiega bene perché e come la Fiorentina si trovi adesso ultima da sola, in maniera piuttosto desolante ripensando a dov'era un anno fa di questi tempi.