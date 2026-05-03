L'Inter chiude la pratica Parma e inizia a festeggiare: assist Lautaro, Mkhitaryan firma il 2-0
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C’è anche la firma di Henrikh Mkhitaryan, nella serata che regala all’Inter la certezza aritmetica di vincere lo scudetto. Subentrato a Zielinski nel secondo tempo, il centrocampista armeno, che gioca oggi la gara numero 800 in carriera con i club, firma il 2-0 sul Parma.
È la terza rete in questo campionato per Mkhitaryan (897 partite in carriera contando anche la nazionale), che infila Suzuki raccogliendo un bell’assist di Lautaro, anche lui subentrato nel secondo tempo.
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