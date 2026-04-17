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Inter, Mkhitaryan: "Vittoria di grande carattere contro il Como, non importa chi fa gol"

Inter, Mkhitaryan: "Vittoria di grande carattere contro il Como, non importa chi fa gol"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30Serie A
Marco Pieracci

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro il Cagliari: "Sono sempre felicissimo per la squadra, indipendentemente da chi fa gol. L'ultima contro il Como era una partita molto importante per il nostro percorso, perché sapevamo che ci avrebbe fatto male perdere punti. Abbiamo avuto un grande carattere per portare a casa la vittoria".

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