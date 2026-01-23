L'Inter esagera e si diverte: sesto gol al Pisa, a segno anche Mkhitaryan
Segui qui la diretta testuale di Inter-Pisa su TuttoMercatoWeb.com
Anche Henrikh Mkhitaryan entra nella festa dell'Inter. Sulla sponda di Yann Bisseck l'armeno arriva con i tempi giusti e, da due passi, sigla il gol del 6-2 in pieno recupero.
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
