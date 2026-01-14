L'Inter stasera può laurearsi campione d'inverno. Ultima volta nel 23/24, quando poi vinse il titolo
Mancano pochi minuti (20.45) al fischio d'inizio di Inter-Lecce, recupero della partita della 16^ giornata di Serie A rinviata a dicembre per la Supercoppa Italiana. A Milano i confronti ufficiali le due squadre sono 21: 18 i successi nerazzurri (l’ultimo per 2-0 nella Serie A 2024/25), 2 i pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Coppa Italia 2000/01) ed 1 affermazione salentina (0-1 nella Serie A 2000/01), mentre l’unica vittoria del Lecce in casa dell’Inter è datata 12 novembre 2000, con gol decisivo di Davor Vugrinec e rigore fallito da Blanc per i padroni di casa.
L'Inter - tra l'altro - potrebbe laurearsi Campione d’Inverno della Serie A 2025/26 in caso di risultato positivo contro il Lecce. Nei 93 campionati di Serie A a girone unico fin qui disputati - riportano in questo senso i dati della Lega Serie A - in 63 occasioni chi ha vinto il titolo d’inverno ha festeggiato lo scudetto a fine torneo (67,7% del dato complessivo).
L’Inter non si laurea Campione d’Inverno dal 2023/24, quando poi vinse il titolo. I nerazzurri sono anche gli ultimi a perdere il campionato dopo aver chiuso il girone d’andata in vetta alla classifica (stagione 2021/22, titolo vinto dal Milan).