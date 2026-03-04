Leao ha già fatto più gol dell'anno scorso. E il Milan prepara il rinnovo: contatti in corso

Un gol che vale più di tre punti. A Cremona Rafael Leao ha ritrovato la rete in una partita conclusa con la festa del Milan, un copione che non si vedeva dall’inizio di gennaio, quando i rossoneri avevano vinto a Cagliari. L’attaccante portoghese ha celebrato con la consueta esultanza del surfista, stavolta condivisa con Nkunku, autore dell’assist che ha lanciato il contropiede decisivo.

Per Leao si tratta della nona rete stagionale in campionato, un numero che gli consente già di superare il bottino dello scorso torneo (otto). Il gol segnato allo Zini è stato anche l’ottantesimo con la maglia del Milan, un traguardo che apre nuovi possibili obiettivi personali: la tripla cifra in rossonero o addirittura i dieci anni di carriera nel club.

Prospettive che si intrecciano inevitabilmente con il futuro contrattuale. L’accordo attuale scade nel giugno 2028, ma il dialogo per un nuovo prolungamento è già iniziato e potrebbe estendere la scadenza di altre due stagioni. I contatti con il suo entourage – tra familiari, agenti e legali – sono già partiti e altri incontri sono previsti a breve. L’eventuale rinnovo comporterebbe anche un ulteriore adeguamento dell’ingaggio, oggi di circa 5,5 milioni più bonus dopo il salto compiuto nel 2023.

Nel frattempo Leao continua a essere centrale anche nel progetto tecnico di Allegri, che lo ha convinto ad accettare il ruolo di centravanti. Verso il derby è l’unico attaccante certo della maglia da titolare. E il portoghese lo sa bene: “Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla sul personale, perché è una partita da vita o morte”.