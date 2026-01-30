Bologna, Italiano non rimpiange la top 8: "Obiettivo raggiunto al termine di un bel percorso"

Un ritorno alla vittoria dolceamaro per il Bologna, che si impone in trasferta con un netto 0-3 firmato Rowe, Orsolini e Pobega, che tuttavia non le permette di agganciare il treno delle prime otto, piazzandosi al decimo posto e sfiorando il passaggio diretto agli Ottavi di Europa League.

La squadra di Vincenzo Italiano archivia la pratica tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, con la rete dell'inglese - tra i più in forma dei suoi in quest'ultimo periodo - che arriva 35' e il ritorno al gol di Orsolini al 47'. In pieno recupero di ripresa arriva anche il punto esclamativo di Tommaso Pobega. Ai playoff i rossoblù incontreranno una tra i croati della Dinamo Zagabria (23esimi) e i norvegesi del Brann (24esimi).

Un risultato commentato così da Italiano ai microfoni ufficiali del club: "Oggi ho avuto tanti riscontri positivi, una bella partita giocata con attenzione e intelligenza. É stato un bel percorso, il nostro obiettivo era passare il turno con un girone giocato da squadra vera, ora aspettiamo il sorteggio di domani. La squadra è stata attenta, concentrata, preoccupata di fare la prestazione, muovendosi bene in ogni zona del campo”.