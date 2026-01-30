Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Al via la 24ª giornata del campionato di Serie C. Si parte con un trittico di gare del Girone B

Claudia Marrone
Oggi alle 08:49Serie C
Claudia Marrone

Con la serata odierna, e dopo le semifinali di Coppa Italia che hanno premiato Potenza e Latina, torna nuovamente in campo la Serie C, con la 24ª giornata che prenderà il via appunto oggi per concludersi poi nella serata di lunedì, giorno nel quale è fissata anche la chiusura del calciomercato invernale; Giana Erminio-Union Brescia e Renate-Alcione Milano (entrambe del Girone A) a terminare suddetto turno. Che si aprirà con un interessante trittico di match del Girone B: le prime tre della classe, in campo.
Di seguito, il programma completo dei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Arzignano Valchiampo - Triestina
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona
Ore 14.30 – Trento - Lecco
Ore 17.30 – Inter U23 - Pergolettese
Ore 17.30 – Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30 – Cittadella - Albinoleffe
Ore 12.30 – Pro Patria - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano

Classifica: Vicenza 59, Lecco 44, Union Brescia 43, Inter U23 37, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Renate 35, Trento 34, Giana Erminio 32, Lumezzane 29, Pro Vercelli 29, Novara 27, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 19, Pergolettese 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Venerdì 30 gennaio
Ore 20.30 – Ascoli - Livorno
Ore 20.30 – Guidonia Montecelio - Arezzo
Ore 20.30 – Perugia - Ravenna
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Pianese - Vis Pesaro
Ore 17.30 – Bra - Gubbio
Ore 17.30 – Campobasso - Pontedera
Ore 17.30 – Carpi - Sambenedettese
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto
Ore 14.30 – Ternana - Torres
Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 52, Ravenna 45, Ascoli 40, Pineto 36, Pianese 31, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Ternana 29*, Guidonia Montecelio 28, Vis Pesaro 27*, Carpi 27, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 23, Bra 21, Perugia 19, Torres 17, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Cavese - Casarano
Ore 14.30 – Sorrento - Catania
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento
Ore 14.30 – Monopoli - Latina
Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura
Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza
Ore 17.30 – Cosenza - Casertana
Ore 17.30 – Siracusa - Crotone
Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano

Classifica: Catania 51, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 34, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Sorrento 24, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
