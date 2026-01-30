Bologna, Ferguson: "Con il Milan per i 3 punti. Gol sbagliato? Importante fossi al posto giusto"

Dopo il netto successo per 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv a Backa Topola, Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali, parlando così: "È una bella vittoria che può darci fiducia e farci ritrovare buone sensazioni in campo. Abbiamo fatto un’ottima prestazione segnando tre gol e mantenendo la rete inviolata".

Ferguson analizza anche l'errore a un passo dalla porta: "Mi dispiace non essere riuscito ad andare in rete, ma in questi momenti per me è importante anche essermi trovato nella posizione per poterlo fare. Questa vittoria farà bene alla squadra anche in campionato, martedì arriva il Milan al Dall’Ara dove la vittoria ci manca da un po’, vogliamo fare una grande partita e portare a casa i tre punti".