In attesa del rientro, Dumfries continua a far gola a due big: l'Inter ci penserà in estate

Non è solo una questione di campo, ma anche di mercato: l’Inter si trova a gestire una situazione delicata sulla corsia destra. L’assenza di Denzel Dumfries si sta facendo sentire nello scacchiere di Cristian Chivu, che ha perso un punto fermo proprio nel momento più intenso della stagione. Il rientro dell’olandese resta una priorità tecnica, ma intorno a lui si muovono interessi pesanti.

Il club nerazzurro, infatti, sa bene che il suo esterno titolare è seguito da due giganti europei come Barcellona e Manchester City. In Catalogna, nonostante l’arrivo di Cancelo, resta forte la convinzione che Dumfries possa rappresentare il profilo ideale per dare equilibrio e spinta alla fascia destra nel sistema di Flick. Dall’altra parte, anche Guardiola lo considera una soluzione credibile per colmare un vuoto che il City non è riuscito a riempire dopo Walker.

Intanto a Milano si valutano anche le alternative. Luis Henrique, pensato come possibile sostituto, non ha ancora offerto garanzie sufficienti, alimentando i dubbi sul reparto. L’Inter vorrebbe trattenere Dumfries una volta ristabilito, ma il peso delle sirene internazionali rischia di trasformare la fascia destra in uno dei nodi principali della prossima estate nerazzurra. A riportarlo è Sportmediaset.