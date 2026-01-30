Si alza il sipario sulla 22ª giornata di Serie B: si parte con Bari-Palermo. Domani Samp-Spezia
Si accendono nuovamente le luci sul campionato di Serie B, con la 22ª giornata del torneo cadetto che prenderà il via questa sera, con un interessantissimo match che contrapporrà Bari e Palermo che si daranno battaglia allo stadio 'San Nicola': classifiche opposte per le due compagini, e punti che risultano essere estremamente necessari per entrambe. Prima casalinga, tra l'altro, per il tecnico biancorosso Moreno Longo, che ha fatto il nuovo esordio sulla panchina dei Galletti in quel di Cesena, lo scorso weekend; con una vittoria.
Intanto, andiamo a guardare anche quello che è il programma di suddetto turno, che si concluderà poi domenica:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Venerdì 30 gennaio 2026
Ore 20.30 - Bari – Palermo
Sabato 31 gennaio 2026
Ore 15.00 - Avellino – Cesena
Ore 15.00 - Empoli - Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Catanzaro
Ore 15.00 - Venezia – Carrarese
Ore 15.00 - Virtus Entella - Frosinone
Ore 17.15 - Pescara - Mantova
Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Sudtirol 25
Avellino 25
Padova 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30