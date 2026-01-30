Rinnovo Maignan, Dida spinge: "Se firmerà, tutti felici al Milan. Fa parate importantissime"

Campione del Mondo e con 2 Champions League in saccoccia, Nelson Dida ha fatto la storia del Milan tra i pali rossoneri e di fronte alle gesta del suo ex allievo non riesce a rimanere distaccato. Si tratta di Mike Maignan, portiere francese in scadenza il prossimo 30 giugno con il Diavolo, che di fatto sta sfoggiando tutto il repertorio di top player del quale dispone nella stagione corrente. "Mike fa parate importantissime e dimostra di essere sempre uno dei portieri più bravi in circolazione", spiega il brasiliano di 52 anni.

"Ha una forma spettacolare e ci sono molti suoi interventi, non solo uno o due, che confermano quanto sia concentrato durante tutta la partita. Inoltre è molto bravo nella fase di costruzione", ha proseguito Dida. Elogiando 'Magic' Mike anche per la sua indole da condottiero in rossonero: "Lui è un leader nato. Si vede da come parla con i compagni in campo. Da quando è arrivato al Milan, ha sempre dimostrato di essere comunicativo, ha il rispetto e la fiducia di tutti e sa che il suo ruolo è importante dentro e fuori dal campo".

L'ufficialità del rinnovo lo attendono tutti, dai tifosi alla società di via Aldo Rossi, fino allo stesso Dida in fin dei conti. "Se firmerà saranno sicuramente tutti contenti per quello che Mike sta facendo per il Milan e per quello che rappresenta per la squadra e per la società", la chiosa.