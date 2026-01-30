Il Tottenham fa muro, ma Kolo Muani rivuole la Juventus: ore decisive fino al gong

Due giorni fa è andato in scena un incontro a tre tra le dirigenze di Juventus, Paris Saint-Germain e Tottenham, a dimostrazione di quanto il club bianconero si stia dimostrando ostinato nel riportare a Torino Randal Kolo Muani. Evidentemente i sei mesi trascorsi all'ombra della Mole Antonelliana (10 gol in 19 apparizioni di tre competizioni differenti) hanno lasciato un segno indelebile nelle menti dei dirigenti, per questo il ritorno di fiamma a gennaio.

In estate i tentativi della Vecchia Signora di assicurarsi l'attaccante francese a titolo definitivo sono andati a vuoto, infatti il 27enne è finito in prestito annuale al Tottenham, contratto che gli Spurs vorrebbero che il giocatore rispettasse fino alla fine. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che però sottolinea invece la stessa volontà di Kolo Muani e della Juventus di riabbracciarsi a gennaio, per questa ragione il club bianconero rimarrà in pressing sugli inglesi nelle prossime ore per convincerli a lasciar partire il francese di proprietà del PSG.

Dal canto suo, come evidenziato dalla Rosea, il centravanti classe '98 vorrebbe rendere realtà l'atto II alla Juventus e insisterà con il Tottenham affinché possa essere liberato. La trattativa tra i club andrà avanti a oltranza, fino all'ultimo minuto possibile prima del gong che sancirà il termine del calciomercato invernale (impostato il 2 febbraio, ore 20).