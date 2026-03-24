TMW L'Italia deve evitare psicodrammi. Ma è da dieci anni che viviamo così i Mondiali

Evitare psicodrammi. È la parola d'ordine di Gennaro Gattuso per le prossime partite. Perché se è vero che lo scetticismo verso questa nazionale c'è - molto più rispetto al 2017 in Svezia, per dire - dall'altro lato ci sono comunque giocatori di livello alto, che hanno fatto grandi partite nel corso della propria carriera. “Sembra che i nostri giocatori siano degli scappati di casa. Hanno vinto tanto, fatto finali di Champions, vinto l’Europeo con la maglia azzurra. Credo molto nei nostri giocatori, abbiamo qualità, andiamo con grande convinzione e serenità, sono giocatori abituati a giocare questa partita”.

Questo è indubbio. Ma quando le cose si fanno non troppo semplici, negli ultimi dieci anni, siamo andati male. L'unica volta che abbiamo reagito a una difficoltà palpabile è stato contro l'Inghilterra, andando sotto dopo due minuti dall'inizio della partita per poi vincere l'Europeo ai calci di rigore. Poteva essere un problema, è stato una risorsa.

Probabilmente è quello in cui bisogna credere. Dal 4-0 della Spagna a Gian Piero Ventura in poi, nelle qualificazioni Mondiali, è sempre andata male. I due rigori sbagliati da Jorginho con la Svizzera e il gol di Trajkovski con la Macedonia del Nord. Fino a trovare una Norvegia obiettivamente molto interessante in alcuni interpreti, certamente più squadra di noi e con grandi attaccanti. Stavolta gli avversari sono meno forti di noi, ma senza serenità è semplice vedere i Mondiali da casa per la terza volta consecutiva.